Хачанов: спасибо моей команде и семье за всю тяжёлую работу и поддержку!

Российский теннисист Карен Хачанов, выигравший свой первый титул турнира серии «Мастерс 1000» на соревнованиях в Париже, поблагодарил свою команду, семью и болельщиков за поддержку.

«Незабываемая неделя здесь, в Париже. Невероятные эмоции. Спасибо моей команде и семье за всю тяжёлую работу и поддержку! И я хочу ещё раз поблагодарить всех за ваши сообщения, добрые слова и пожелания», — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».

В финале «Мастерса 1000» в Париже Хачанов обыграл серба Новака Джоковича, который 5 ноября официально станет первой ракеткой мира, со счётом 7:5, 6:4. Сам Хачанов, благодаря этой победе, впервые в карьере стал 11-м в рейтинге АТР. Отметим, что российские теннисисты не выигрывали турниры серии «Мастерс» с 2009 года, когда победу в Шанхае одержал Николай Давыденко.

Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.