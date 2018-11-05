Джокович: Хачанов может доставить немало неприятностей соперникам

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от россиянина Карен Хачанова в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже со счётом 5:7, 4:6.

«Карен мощно играл на задней линии, выполнял плоские удары с бэкхенда и форхенда. Он может доставить немало неприятностей соперникам. У него немало сильных сторон. Его подача очень сильна и точна. В целом Хачанов здорово играл всю неделю.

Что касается меня, то я подхожу к Итоговому чемпионату в Лондоне с уверенностью в своих силах. Я доволен своей нынешней игрой. Половину недели я буду восстанавливаться, а затем приступлю к тренировкам", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

В рейтинге ATP от 5 ноября Новак поднялся на первую строчку, Карен — на 11-ю.

Джокович стал первой ракеткой мира, Хачанов — 11-й