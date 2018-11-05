Джокович: Хачанов может доставить немало неприятностей соперникам

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от россиянина Карен Хачанова в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже со счётом 5:7, 4:6.
«Карен мощно играл на задней линии, выполнял плоские удары с бэкхенда и форхенда. Он может доставить немало неприятностей соперникам. У него немало сильных сторон. Его подача очень сильна и точна. В целом Хачанов здорово играл всю неделю.
Что касается меня, то я подхожу к Итоговому чемпионату в Лондоне с уверенностью в своих силах. Я доволен своей нынешней игрой. Половину недели я буду восстанавливаться, а затем приступлю к тренировкам", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.
В рейтинге ATP от 5 ноября Новак поднялся на первую строчку, Карен — на 11-ю.
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Хачанов победил четырёх игроков топ-10 подряд, в том числе Джоковича в финале, и покорил «Мастерс» в Париже.