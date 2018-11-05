Гранольерс: я проиграл два финала в Париже, третий раз стал счастливым

Испанский теннисист Марсель Гранольерс поделился впечатлениями от победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже в парном разряде. В финале он в дуэте с американцем Радживом Рамом обыграл голландца Жана-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу со счётом 6:4, 6:4.

«С первого матча мы отлично себя чувствовали на корте. Все четыре игры мы провели на высоком уровне. Мы очень рады, что заканчиваем неделю, завоевав трофей. Я проиграл два предыдущих финала здесь. Третий раз стал счастливым. Я очень рад победе», — приводит слова Гранольерса официальный сайт тура.

В финале соревнований в Париже в одиночном разряде российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.