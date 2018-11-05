Второй год подряд три теннисиста выиграли свои первые турниры серии «Мастерс»

Российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший в финале соревнований в Париже (Франция) представителя Сербии Новака Джоковича со счётом 7:5, 6:4, впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс-1000». Ранее в 2018 году свои первые титулы на соревнованиях данной категории завоевали американец Джон Иснер (Майами) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (Индиан-Уэллс).

Таким образом, второй год подряд три «Мастерса» выиграли теннисисты, для которых это были первые титулы данной серии. В 2017 году свои первые трофеи на «Мастерсах» завоевали американец Джек Сок (Париж), болгарин Григор Димитров (Цинциннати), немец Александр Зверев (Рим).

В новом рейтинге ATP от 5 ноября россиянин Карен Хачанов поднялся на рекордную для себя 11-ю строчку.

Джокович стал первой ракеткой мира, Хачанов — 11-й