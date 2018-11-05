Рам: я так много раз уступал Гранольерсу, что решил наконец сыграть с ним в паре

Американский теннисист Раджив Рам поделился впечатлениями от победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже в парном разряде. В финале он в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом обыграл голландца Жана-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу со счётом 6:4, 6:4.

«Я так много раз проигрывал Марселю, что решил: „Пора сыграть с ним в паре“. Мы много лет знаем друг друга. Мы играли друг с другом в одиночном и парном разрядах. У нас получилась прекрасная связь. С начала турнира нам было комфортно на корте. Мы одержали ряд прекрасных побед», — цитирует Рама официальный сайт тура.

В финале соревнований в Париже в одиночном разряде российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.