Циципас — о жеребьёвке Next Gen ATP Finals: наша группа лучше, чем другая

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал результаты жеребьёвки турнира Next Gen ATP Finals, который пройдёт в Милане (Италия) 6-10 ноября. Он попал в группу A вместе с американцем Фрэнсисом Тиафо, поляком Хубертом Хуркачем и представителем Испании Хауме Мунаром.

«Думаю, наша группа гораздо лучше, чем другая. Я очень рад, что пробился на этот турнир. Думаю, я заслуженно попал в состав участников», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.

В группу B попали россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, американец Тейлор Фритц и итальянец Лиам Каруана. В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.