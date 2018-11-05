Де Минор: я определённо не ожидал, что смогу попасть на турнир в Милане

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал своё попадание на турнир Next Gen ATP Finals, который пройдёт в Милане 6-10 ноября. Он сыграет в группе B с россиянином Андреем Рублёвым, американцем Тейлором Фритцем и итальянцем Лиамом Каруаной.

«Я определённо не ожидал, что смогу квалифицироваться на этот турнир. Однако сезон сложился великолепно для меня. В течение года я демонстрировал невероятный теннис», — приводит слова де Минора официальный сайт тура.

В группу А попали греческий теннисист Стефанос Циципас, американец Фрэнсис Тиафо, поляк Хуберт Хуркач и испанец Хауме Мунар.

В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.