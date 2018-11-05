Хуркач: я стараюсь учиться у Кубота

Поляк Хуберт Хуркач прокомментировал своё попадание на турнир Next Gen ATP Finals, который пройдёт в Милане (Италия) 6-10 ноября. Он попал в группу A вместе с американцем Фрэнсисом Тиафо, греком Стефаносом Циципасом и представителем Испании Хауме Мунаром.

«Возможность сыграть в Милане очень много значит для меня. Это придаст мне уверенности. Этот турнир отличается от других, так как здесь всего восемь участников. Будет невероятно здорово сыграть здесь.

Мне очень помог Лукаш Кубот. Я ему благодарен. Когда мы попадаем на один турнир с ним, то много общаемся и часто ужинаем вместе. Он отличный парень и невероятный теннисист. Всегда приятно поговорить со столь опытным игроком. Я стараюсь учиться у него.

Мне нравится играть в теннис и принимать участие в соревнованиях, особенно в крупных, где тебе противостоят лучшие из лучших", — цитирует Хуркача официальный сайт тура.

В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.