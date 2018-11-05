Президент ATP: ещё 6 месяцев назад трудно было представить, что Новак станет 1-м

Исполнительный директор и президент ATP Крис Кермод прокомментировал завоевание сербом Новаком Джоковичем статуса первой ракетки мира.

«Достижения Новака в этом сезоне могут считаться одним из великолепных спортивных камбэков. Его возвращение получилось невероятным. Такое трудно было представить ещё шесть месяцев назад. Джокович заслуженно вернулся на вершину рейтинга. Он может гордиться своим исключительным сезоном», — приводит слова Кермода официальный сайт тура.

На минувшей неделе уроженец Белграда дошёл до финала турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), где проиграл российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 5:7, 4:6. Карен в новом рейтинге ATP занял рекордную для себя 11-ю позицию.

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