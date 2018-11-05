Пол: завидую парням, попавшим на турнир в Милане. Я упустил свой шанс

Американский теннисист Томми Пол, на минувшей неделе выигравший свой первый титул на турнире категории «челленджер» в Шарлоттсвиле, признался, что хотел бы попасть на соревнования Next Gen ATP Finals в Милане.

«Это был трудный год для меня. Я хорошо начал его в Австралии, играл отлично, но не мог добиться желаемых результатов. Затем я пропустил пять-шесть месяцев из-за травм, а возвращение проходило очень медленно. Так приятно, что в итоге мне удалось завоевать титул.

Я очень хотел попасть на Next Gen ATP Finals, но в этом году не смог квалифицироваться. Нужно с этим смириться. Я упустил свой шанс. Надеюсь однажды сыграть на Итоговом чемпионате ATP. Я очень завидую парням, которые выступят в Милане, но меня радует завоёванный титул», — цитирует Пола официальный сайт тура.