Кэхилл — о сотрудничестве с Халеп: это работа мечты

Тренер Даррен Кэхилл рассказал о работе с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая завершит год на первой строчке рейтинга WTA.

«Прошлый год получился великолепным, но он больше напоминал американские горки. Она получила несколько ударов в живот. Симона за это время многое осознала, она стала опытнее и поняла, что нужно трудиться, не поднимая головы, и тогда ей всё по силам. Она была так близка к первой строчке раньше, в такой ситуации сложно сохранять веру в свои силы. Но она работала в межсезонье невероятно усердно, и то, как она начала год, задало тон на весь сезон.

Нынешний сезон потребовал от неё огромных физических усилий. Она провела немало упорных поединков, но в такой ситуации именно она захватывала инициативу. Когда завязывается упорная борьба, я готов ставить на Халеп. Она одержала немало подобных побед.

Думаю, в эти три года у меня работа моей мечты благодаря Симоне. Все её достижения великолепны, но по сравнению с её личностными качествами результаты меркнут. Она просыпается каждое утро с готовностью достигать новых целей и становиться сильнее. Она настоящий профессионал. Для меня это важно. Если уж я провожу 30-35 недель вдали от семьи, то хотел бы, чтобы это время было потрачено не зря. Симона подтверждает это на корте», — цитирует Кэхилла WTA Insider.

В 2018 году Симона выиграла «Ролан Гаррос», а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.