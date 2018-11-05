Вихлянцева проиграла в первом круге турнира в Лиможе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг челленджера в Лиможе (Франция). На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. уроженка Волгограда в двух партиях проиграла представительнице США Джейми Лоб со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Вихлянцева трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Лоб поспорит с победительницей поединка Ана Богдан (Румыния, 4) — Грета Арн (Венгрия, Q).

В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.