Конта будет работать с Завьяловым на постоянной основе

Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение продолжить сотрудничество с представителем Франции Дмитрием Завьяловым на постоянной основе, сообщает Daily Mail. Ранее первая ракетка Великобритании, на данный момент занимающая 39-ю строчку в рейтинге WTA, рассталась с наставником Майклом Джойсом.

С Завьяловым Конта работала на турнире «ВТБ Кубок Кремля» и осталась довольна результатами. В Москве Йоханна дошла до полуфинала, где проиграла россиянке Дарье Касаткиной.

Завьялов — первый тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки. Они сотрудничали на протяжении 17 лет. Также Дмитрий работал со швейцаркой Тимей Бачински.

За свою карьеру Конта выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.