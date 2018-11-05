Осака: 2018 год получился сумасшедшим для меня

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от завершившегося сезона. В 2018 году она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и Открытый чемпионат США, а также квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA. В Сингапуре Осака не смогла одержать ни одной победы.

«2018 год получился сумасшедшим для меня. Он был полон взлётов и падений. К тому же мне пришлось столкнуться с эмоциями, которые раньше были мне незнакомы. Я надеюсь, что с каждым годом буду становиться всё опытнее и продолжу учиться. Спасибо всем за любовь и поддержку. Я хочу продолжать расти даже не столько как игрок, а как личность», — написала Осака в своём «твиттере».

В рейтинге WTA от 5 ноября 21-летняя японка располагается на пятой позиции.