Граф: нет ничего, что могло бы остановить Серену Уильямс

Экс первая ракетка мира немка Штеффи Граф, выигравшая за свою карьеру 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, предположила, что 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс по силам превзойти достижение австралийки Маргарет Корт по количеству титулов на соревнованиях Grand Slam (24).

«Серена каждый раз демонстрирует то, что ей всё по силам. Это просто невероятно. Нет ничего такого, что могло бы её остановить. У Серены невероятный настрой. У неё сильная воля, а также потрясающий талант. Она показывает великолепную игру», — приводит слова Граф AFP.

Серена Уильямс в 2018 году вернулась в тур после рождения дочери. Она дошла до финала Уимблдона и US Open, но потерпела поражения.