Санторо — о матче Джокович — Федерер в Париже: это были 3 часа счастья

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» (дважды — в парном разряде, один раз — в миксте) француз Фабрис Санторо признался, что его впечатлил полуфинал турнира в Париже, в котором серб Новак Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3).

«Это был один из лучших матчей Федерера за последние шесть месяцев. Я был в восторге. Три часа счастья. Во время матча я говорил своим друзьям: „Обожаю этот вид спорта!“ Когда идёт игра такого уровня, у меня мурашки бегут по коже. Я продолжаю восхищаться Роджером, его энергией, перфекционизмом и желанием раздвигать границы возможного», — приводит слова Санторо L'Equipe.

В финале Джокович проиграл россиянину Карену Хачанову со счётом 5:7, 4:6.