Федерер — о наряде Серены на «РГ»: раньше она надевала ещё более безумные вещи

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал заявление президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли о том, что в следующем розыгрыше Открытого чемпионата Франции дресс-код для участников соревнований будет ужесточён. Гьюдичелли привёл пример наряда американки Серены Уильямс, который вызвал много споров, и сказал, что подобное повториться не должно.

«Какие проблемы с этим нарядом кошки? Серена раньше надевала ещё более безумные вещи. Мужчины также раньше носили нечто сумасшедшее. Я считаю решение о запрете глупостью. Я на стороне женщин, оставьте их в покое», — приводит слова Федерера The Sunday Times.

Фото наряда Серены Уильямс с «Ролан Гаррос» 2018 года доступно в «твиттере» турнира.

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