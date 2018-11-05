Крофт: когда Федерер и Надаль завершат карьеру, Джоковича станут любить больше

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт предположила, что серб Новак Джокович будет пользоваться большей симпатией у публики, когда завершат карьеру швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«Новак всегда аккуратен в выражениях. Он очень умный и интеллигентный человек. Его достижениями нельзя не восхищаться. Невозможно достичь таких высот без крепкого характера, стержня. Но мне кажется, его любят не так сильно, как Роджера или Рафу. Он сам говорил, что не всегда понимает, почему их любят больше, а он на втором плане. Думаю, все согласятся, что его станут любить больше, когда Роджер и Рафа завершат карьеру», — цитирует Крофт Tennis World USA.

Сегодня, 5 ноября, Новак стал первой ракеткой мира.

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