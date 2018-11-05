Звонарёва вышла во второй круг турнира в Лиможе

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг челленджера в Лиможе (Франция) с призовым фондом $ 125 тыс. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Испании Георгину Гарсия-Перес со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Россиянка дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Звонарёва поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция, 2) — Тимя Бачински (Швейцария, WC).

В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

18 эйсов помогли Александровой обыграть Говорцову на турнире в Лиможе