Надаль готовится выступить на Итоговом чемпионате ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль намерен принять участие на Итоговом чемпионате ATP, информирует Daily Mail.

По данным источника, вторая ракетка мира не планирует сниматься до жеребьёвки. Он прилетит в Лондон и начнёт готовиться к последнему турниру сезона, который состоится с 11 по 18 ноября. Напомним, жеребьёвка пройдёт в понедельник вечером.

Ранее уроженец Манакора снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, вследствие чего уступил лидерство в рейтинге ATP сербу Новаку Джоковичу.

В текущем сезоне Рафаэль сыграл на 14 турнирах, выиграв пять из них — «Ролан Гаррос», а также соревнования в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло. В 2018 году на счету испанца 45 побед при четырёх поражениях. С Australian Open и US Open Надаль был вынужден сняться по ходу турнира.