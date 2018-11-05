Хачанов стал шестым теннисистом, победившим Джоковича в финале на харде

Россиянин Карен Хачанов, в воскресенье обыгравший серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже (Франция), оказался лишь шестым игроком, который в решающей встрече смог одолеть уроженца Белграда на турнирах ATP.

Ранее это удавалось испанцу Рафаэлю Надалю, швейцарцам Роджеру Федереру и Стэну Вавринке, британцу Энди Маррею, а также французу Жо-Вильфриду Цонге. В финалах турниров серии «Мастерс», проходящих на харде, Новака побеждали только трое — Надаль, Федерер и Маррей. Теперь в числе этих теннисистов оказался и Хачанов.

Джокович является самым успешным игроком на харде в истории. На этом покрытии он выиграл 84 процента матчей.

Напомним, Хачанов впервые в карьере одержал победу на турнире серии «Мастерс».

Хачанов стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс 1000», с 2009 года