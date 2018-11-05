Джокович завершит 2018 год первой ракеткой мира, Иснер заменит Надаля в Лондоне

После снятия испанского теннисиста Рафаэля Надаля с Итогового турнира АТР в Лондоне из-за травм серб Новак Джокович, сегодня ставший первой ракеткой мира, останется на вершине рейтинга АТР до конца года, сообщает Reuters.

Ранее Надаль объявил, что вынужден завершить сезон досрочно и не выступит в Лондоне, так как ему предстоит операция на голеностопном суставе.

Место Надаля на Итоговом чемпионате АТР займёт американец Джон Иснер, который стал первым запасным после того, как японец Кей Нисикори заменил аргентинца Хуан-Мартина дель Потро, снявшегося из-за травмы колена.

Добавим, что теперь первым запасным стал россиянин Карен Хачанов, накануне прервавший 22-матчевую победную серию Джоковича, выиграв у серба в финале «Мастерса-1000» в Париже.

Надаль объявил, что не выступит на Итоговом чемпионате ATP

Хачанов впервые станет 11-й ракеткой мира и 2-м запасным на Итоговом турнире АТР