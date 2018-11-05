ATP отреагировала на то, что Надаль досрочно завершил сезон

Официальный «твиттер» ATP прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля досрочно закончить текущий сезон из-за травмы.

Ранее вторая ракетка мира объявил, что не выступит на Итоговом чемпионате в Лондоне, так как ему предстоит операция на голеностопном суставе.

«Очень жаль слышать, что вы не примете участия в Итоговом чемпионате ATP из-за проблем с брюшными мышцами и лодыжкой. Удачи, Рафа!» — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» ATP.

Место Надаля на Итоговом чемпионате АТР займёт американец Джон Иснер, который стал первым запасным после того, как японец Кей Нисикори заменил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, снявшегося из-за травмы колена. Теперь первым запасным стал россиянин Карен Хачанов.