Джокович завершит сезон первой ракеткой мира в пятый раз в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович, который сегодня, 5 ноября, впервые за два года возглавил рейтинг ATP, сохранит за собой первое место до конца сезона.

Сместить уроженца Белграда с лидирующей позиции мог только Рафаэль Надаль, но испанец объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.

Таким образом, текущий сезон станет для 31-летнего теннисиста пятым, завершённым в статусе первой ракетки мира. По этому показателю серб сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером и американцем Джимми Коннорсом. Рекорд по этому показателю принадлежит представителю США Питу Сампрасу, находившемуся во главе рейтинга ATP в течение шести лет.

Кроме того, Джокович первым в истории завершит сезон в ранге лидера, хотя в течение года он находился за пределами топ-20. Также до Новака никто не заканчивал год первой ракеткой мира, не выиграв ни одного турнира до Уимблдона.