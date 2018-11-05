Состоялась жеребьёвка группового этапа Итогового чемпионата ATP

В понедельник, 5 ноября, прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне на хардовом покрытии с 11 по 18 ноября.

В группе Густаво Куэртена выступят серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джон Иснер.

В группе Ллейтона Хьюитта оказались швейцарец Роджер Федерер, южноамериканец Кевин Андерсон, австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори.

Напомним, после снятия из-за травмы испанца Рафаэля Надаля первым запасным стал россиянин Карен Хачанов, вторым — представитель Хорватии Борна Чорич.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составляет $ 8,5 млн. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 7:5, 4:6, 6:3.