Фоньини: худший момент года? Травма лодыжки, полученная в Китае

Итальянский теннисист Фабио Фоньини подвёл итоги текущего сезона. Он заявил, что 2018 год был для него успешным.

«Это был один из лучших сезонов в моей карьере. Я выиграл три титула — в Сан-Паулу, Бостаде и Лос-Кабосе. Затем я сыграл в финале в Чэнду, где проиграл Томичу. А на Открытом чемпионате Австралии и „Ролан Гаррос“ я дошёл до четвёртого раунда. Худший момент года? Травма лодыжки, полученная в Китае. В октябре в Пекине я вышел в полуфинал, но был вынужден сняться со встречи с дель Потро», — цитирует Фоньини Il Messaggero.

В текущем сезоне итальянец провёл 68 поединков, 46 из которых выиграл. Ранее Фоньини ни разу в карьере в течение года не побеждал в таком количестве матчей.

В обновлённом рейтинге ATP от 5 ноября 31-летний уроженец Сан-Ремо занимает 13-е место.