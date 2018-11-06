Куницын: победа в Париже должна дать Хачанову сумасшедшую уверенность в себе

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын отметил прогресс Карена Хачанова, который в Париже впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс», победив в финале представителя Сербии Новака Джоковича.

«Определяющим для Карена стал матч с Иснером. В целом в равной игре ему удалось победить американца в решающем сете на тай-брейке. У него был какой-то злой рок на решающих тай-брейках, которые он не мог выиграть с апреля 2016 года. После этой победы он получил психологический допинг, играл уже более раскованно и сумел показать свой лучший теннис на поздних стадиях парижского «Мастерса».

Отмечу, что важную роль в этой победе сыграло удачное выступление Хачанова на Кубке Кремля. Выиграть домашний турнир при колоссальном давлении и поддержке — это отличный опыт.

В краткосрочный период этот успех даст стимул хорошо работать в предсезонке и проделать тот необходимый тренировочный объём, чтобы далеко проходить на турнирах «Большого шлема». В долгосрочной перспективе победа над первой ракеткой мира должна дать ему сумасшедшую уверенность в себе.

Если обыгрываешь Джоковича, то можешь обыграть кого угодно. Он и раньше это знал, когда на равных бился с Рафаэлем Надалем на US Open или упустил победу над Зверевым на «Роллан Гаррос». Теперь он не только думает о том, как обыграть лучших, но и делает это на постоянной основе. Четыре подряд победы над представителями топ-10 — важный момент в психологическом плане», — приводят слова Куницына «Известия».