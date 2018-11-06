Сегодня, 6 ноября, состоится матч группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия), в котором сыграют представитель США Тейлор Фритц и россиянин Андрей Рублёв. Начало поединка запланировано на 18:00 мск. В 2018 году соперники встречались на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). Победу в том матче одержал американец со счётом 6:4, 7:6 (7:4).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Фритц — Рублёв в Милане.



В группе B также сыграют австралиец Алекс де Минор и итальянец Лиам Каруана.

В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.