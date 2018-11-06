Халеп заняла первое место по сумме призовых за год, С. Уильямс — седьмая

Официальный сайт WTA приступил к подведению статистических итогов сезона. По сумме призовых за год первое место занимает румынка Симона Халеп.
Лидеры по заработанным призовым. Топ-10
1. Симона Халеп (Румыния) — $7 409 564
2. Каролина Возняцки (Дания) — $6 657 719.
3. Наоми Осака (Япония) — $6 394 289.
4. Элина Свитолина (Украина) — $5 737 247.
5. Анжелика Кербер (Германия) — $5 686 362.
6. Слоан Стивенс (США) — $5 068 099.
7. Серена Уильямс (США) — $ ,770 170.
8. Каролина Плишкова (Чехия) — $3 539 050.
9. Петра Квитова (Чехия) — $3 301 389.
10. Кики Бертенс (Нидерланды) — $3 163 688.
В 2018 году больше всего титулов завоевали представительницы Чехии (7). На втором месте — украинки (6), на третьем — немки (5), на четвёртом — бельгийки, француженки, румынки и россиянки (4).