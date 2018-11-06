Джокович: с начала турнира в Париже меня беспокоит грипп

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что подходит к Итоговому турниру ATP не в лучшем функциональном состоянии.



«Я немного побаиваюсь за своё здоровье. С начала прошлой недели меня беспокоило что-то вроде гриппа. Выздоровление идёт медленно, но верно, однако по матчам в Париже стало понятно, что восстанавливать энергию в таких условиях непросто.



Не думаю, что из-за этого я пытался как-то сократить длительность розыгрышей в последних матчах. Я не играю «сёрв энд воллей» моя игра базируется на перестрелке с задней линии. Тем не менее, на длительные розыгрыши у меня уходило больше сил и энергии, это правда. Думаю, я справлюсь со всеми проблемами и подойду к Итоговому турниру в хороших кондициях», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



Напомним, на соревнованиях в Париже Новак добрался до финала, где уступил первой ракетке России Карену Хачанову.

Джокович: честь и хвала Хачанову. Он заслужил эту победу в Париже