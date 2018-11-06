Хачанов: возможно, у меня получится сыграть на Итоговом турнире

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал свою первую победу в турнире категории «Мастерс» и попадании на Итоговой турнир ATP в качестве запасного.

«Это большая работа, проделанная с командой и семьёй. Победа далась очень тяжело. Выиграть такой турнир была мечта, одна из нескольких.



Планирую поехать в Лондон на итоговую «восьмёрку» как запасной игрок. Посмотрим, может быть, ещё и там получится сыграть. Если нет – закончим год на торжественной ноте. Дальше – отдых и подготовка к следующему сезону», — цитирует Хачанова телерадиокомпания «Звезда».

Итоговый турнир ATP стартует 12 ноября. Карен Хачанов получит шанс сыграть на престижных соревнованиях в случае отказа одного из участников до турнира или по ходу группового этапа.

Париж — наш! Карен Хачанов пошёл по стопам Сафина и Давыденко Хачанов победил четырёх игроков топ-10 подряд, в том числе Джоковича в финале, и покорил «Мастерс» в Париже.