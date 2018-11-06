Итальянский теннисист Лиам Каруана прокомментировал своё участие в молодёжном Итоговом чемпионате АТР — NextGen ATP Finals. На турнир Каруана попал в качестве победителя национального чемпионата Италии до 21 года.
«Это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой минутой на турнире. Я начинал играть на юниорском уровне со всеми этими ребятами, поэтому будет здорово снова сыграть с ними. Это будет очень полезно для меня, рад такой возможности.
Подобный вызов мотивирует меня играть лучше. Этот сезон был непростым, ведь меня преследовали травмы. Тем не менее я хорошо поработал на квалификации к соревнованиям и пробился на них», – цитирует Каруану официальный сайт ATP.
В данный момент Лиам занимает 375-ю строчку в рейтинге ATP. В группе Каруаны также сыграют россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор и американец Тейлор Фритц.
Каруана: для меня будет очень полезно поучаствовать в NextGen ATP Finals