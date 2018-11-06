Стрыцова: фанаты Серены Уильямс угрожали убить меня

Чешка Барбора Стрыцова, раскритиковавшая американку Серену Уильямс за её высказывания о проявлении сексизма судьями по отношению к теннисисткам, призналась, что болельщики 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» угрожали ей.

В финале US Open 2018 года Серена вступила в перепалку с арбитром Карлосом Рамосом и в итоге была оштрафована на $ 17 тыс.

«Мне много угрожали после моих слов. Определённо это были фанаты Серены. Несмотря на то что они плохо перевели свои угрозы, некоторые действительно были неприятными. Они угрожали меня убить.

Я за своё поведение получила немало штрафов, так что наказание Серены кажется смешным. Серена была наказана недостаточно сурово", — приводит слова Стрыцовой Reflex.