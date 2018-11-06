Молик: Барти – главная звезда теннисной Австралии в данный момент

Капитан женской сборной Австралии по теннису Алисия Молик прокомментировала выступления своей соотечественницы Эшли Барти в 2018 году.



«Не хочу оказывать дополнительное давление на Эшли, но это по-прежнему не предел для неё. Она обладает огромным талантом, её теннисный интеллект развит на интуитивном уровне, её игра очень грамотна.

Определённо она звезда теннисной Австралии в данный момент. Я чрезвычайно взволнована успехами Эшли, так как являюсь большой поклонницей её таланта», – цитирует Молик Tennis World USA.



Напомним, в 2018 году Барти удалось выиграть Открытый чемпионат США в парном разряде и соревнования «Элит Трофи» в Чжухае. Сезон 22-летняя теннисистка завершила на наивысшей для себя 15-й строчке рейтинга WTA.