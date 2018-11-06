Мунар: долгое время теннис был для меня лишь хобби – я с трёх лет играл в футбол

Испанский теннисист Хауме Мунар заявил, что в детстве был близок к футбольной карьере.



«Долгое время теннис был для меня лишь хобби – я с трёх лет играл в футбол, однако в один момент теннисная атмосфера, среда мне стала нравиться больше. Теперь я могу сказать, что я профессиональный теннисист и посвящаю себя исключительно этому виду спорта. Быть там, где я есть, – привилегия для меня.



Помимо тенниса мне нравится буквально всё. Если ты должен играть, то играй всегда на максимум. Если нужно учитсья чему-то – учись. Если нужно работать до пяти утра – делай это. Это то, чему меня учили с самого детства. Ты должен отдаваться на все сто, особенно если это твоя работа», – цитирует Мунара официальный сайт ATP.



Напомним, 21-летний испанец квалифицировался на молодёжный Итоговый чемпионат АТР — NextGen ATP Finals. Его соперниками на групповой стадии станут греческий теннисист Стефанос Циципас, американец Фрэнсис Тиафо и поляк Хуберт Хуркач.

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