Азаренко снова будет работать с Фиссеттом

Экс первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко возобновила работу с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, сообщает Tennis.life. Ранее Вим входил в команду Виктории в 2015-2016 годах. Кроме того в тренерский штаб Азаренко вернулся и физиотерапевт Фабрицио Готье, с которым она работала с 2014 по 2016 год.



Ранее Фиссетт работал с бельгийкой Ким Клийстерс, румынкой Симоной Халеп, американкой Мэдисон Кис, британкой Йоханной Контой. Весь 2018 год Вим тренировал немку Анжелику Кербер, однако в середине октября стало известно о прекращении их совместной работы.



В текущем сезоне 29-летняя теннисистка провела 29 матчей, выиграв в 17 из них. Лучшим результатом Азаренко на турнирах стал выход в полуфинал соревнований в Майами.

Кербер рассталась с тренером Фиссеттом