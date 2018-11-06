Свитолина: меня очень мотивирует Коби Брайант

Четвёртая ракетка мира из Украины Элина Свитолина рассказала о своём спортивном кумире.

«Меня очень мотивирует Коби Брайант. Я читала его книг, и мне очень близка его структура выхода на баскетбольную площадку. Вы знаете, что его прозвище Чёрная Мамба. Выходя на площадку, он ассоциирует себя со своим прозвищем – я придерживаюсь такой же философии. Думаю, это помогает в достижении высоких результатов», – заявила Свитолина на специальной пресс-конференции в Киеве.

Коби Брайант – бывший баскетболист, всю карьеру игравший за «Лос-Анджелес Лейкерс». Пятикратный чемпион НБА.

В 2018 году 24-летняя теннисистка провела 59 матчей, из которых победила в 44 встречах. В её активе победы на четырёх турнирах: в Брисбене, Дубае, Риме и на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.