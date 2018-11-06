Мустер: я работаю с Севастовой уже четыре года. Почти никто об этом не знает

Бывший первый номер мирового рейтинга, победитель Открытого чемпионата Франции 1995 года австриец Томас Мустер признался, что уже несколько лет сотрудничает с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой.

«Я работаю с Севастовой уже четыре года. Почти никто об этом не знает. В один момент она почти бросила теннис, но я вернул её обратно. Теперь я тренирую её по телефону. Я делаю это бесплатно, никому не нужно это знать», — приводит слова Мустера Tiroler Tageszeitung.

Томас признался, что никогда не хотел быть в центре внимания.

«Я никогда не любил внимание и не понимал, почему меня считали кумиром. Я хорошо делал свою работу, но в жизни есть так много вещей, которые важнее тенниса», — сказал Мустер.

Анастасия Севастова занимает 12-ю строчку в рейтинге WTA. В 2018 году она выиграла турнир в Бухаресте.