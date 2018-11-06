Фоньини: каждое действие Федерера кажется невероятно простым

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал игру третьей ракетки мира из Швейцарии Роджера Федерера.



«Я играл против многих теннисистов, но Роджер… Каждый его удар, каждое действие кажутся невероятно естественными и простыми. Джокович? Он вернулся. Вернулся тем, кем был раньше. Сейчас он демонстрирует очень сильную игру», – цитирует Фоньини Tennis World USA.



В нынешнем сезоне 31-летний уроженец Сан-Ремо провёл 68 поединков, 46 из которых выиграл. В его активе три выигранных трофея – в Сан-Паулу, Бостаде и Лос-Кабосе.

В обновлённом рейтинге ATP от 5 ноября Фоньини занимает 13-е место. По заявлению самого теннисиста, 2018 год стал одним из лучших в его карьере, а о завершении выступлений на профессиональном уровне он не думает.