Свитолина: предпочту победу на ТБШ званию первой ракетки мира

Четвёртая ракетка мира из Украины Элина Свитолина рассказала о своих приоритетах в теннисной карьере.



«Победа на турнире «Большого шлема» или звание первой ракетки мира? Это тяжёлый вопрос. Наверное, все-таки «Большой шлем». Если ты побеждаешь на таких соревнованиях, то на 99% становишься номером один в рейтинге.



Критика болельщиков после поражений? Её бывает очень много. Я публичный человек, поэтому это нормально. Некоторые болельщики очень хотят, чтобы я побеждала, но, к сожалению, я не могу выигрывать все матчи в году. Существуют люди, которые не понимают, какую работу я проделываю вне корта, а лишь ориентируются на мои фото в социальных сетях. Меня это не огорчает, а скорее даже веселит.



Очень странно, когда люди говорят, что я недостаточно тренируюсь, — они ведь не видят этого. Хочется передать им, чтобы они и дальше следили за мной и моими результатами», – заявила Свитолина на специальной пресс-конференции в Киеве.

Лучшим результатом Элины на турнирах «Большого шлема» стали четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата Австралии.

Спарринг-партнёр Свитолиной Беттлз стал её тренером