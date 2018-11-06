Тим: болбои не должны носить потные полотенца, стойка – идеальное решение

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал изменение в правилах ATP. С 2019 года болбои не будут подносить теннисистам полотенца между розыгрышами. Они будут располагаться на специальных стойках, к которым спортсмены будут подходить самостоятельно.



«Думаю, что такое решение ATP идеально. Конечно, нужно будет потрудиться, чтобы уложиться в паузы между розыгрышами, особенно в южных странах, где вы потеете особенно сильно.



Однако вместе с тем я полностью согласен, что болбои не должны носить ваше потное полотенце. Повторюсь, стойка для полотенец — это идеальное решение», – цитирует Тима Tennis World USA.

Ранее испанец Рафаэль Надаль назвал данное изменение в регламенте глупостью.