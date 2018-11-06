Стосур рассталась с тренером

Победительница Открытого чемпионата США 2011 года австралийка Саманта Стосур объявила о расставании с тренером Джошем Иглом.

«После двух лет сотрудничества мы с Джошем почувствовали, что пришло время двигаться дальше и завершить наше партнёрство. Хочу поблагодарить Джоша за всё, что он сделал, помогая мне в моей карьере. Благодарю за его стремление сделать меня лучше как игрока и как личность. У нас были яркие моменты вроде победы в Страсбурге в 2017 году и в парном разряде в Гонконге в нынешнем сезоне. Хочу пожелать ему и его семье всего хорошего в будущем. Мы останемся друзьями за пределами корта», — написала Стосур в своём «твиттере».

34-летняя уроженка Брисбена за свою карьеру выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде.