Руседски: появление таких звёзд, как Хачанов, – это то, что нужно теннису

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова на «Мастерсе» в Париже. В двух партиях он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.



«То, что сделал этот русский, — удивительно. Он стал единственным, кто сумел победить Джоковича за долгий период. Хачанов продемонстрировал действительно классный теннис.



Знаете, есть один парень, его зовут Саша Зверев. Несколько лет назад он обыграл Федерера в Монреале, и мы говорили и продолжаем говорить о нём как о будущей первой ракетке мира. Теперь мы знаем ещё одно имя – Хачанов заявил о себе на весь мир после этого финала.



В следующем году он попадёт в топ-10 рейтинга – это выглядит очень и очень реально. Долгое время в теннисе правили три теннисиста. Появление новых имён, новых звёзд, которые готовы обыгрывать Федерера, Джоковича и Надаля, – это то, что нужно нынешнему теннису», – цитирует Руседски Tennis365.

Париж — наш! Карен Хачанов пошёл по стопам Сафина и Давыденко Хачанов победил четырёх игроков топ-10 подряд, в том числе Джоковича в финале, и покорил «Мастерс» в Париже.