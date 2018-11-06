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Циципас обыграл Мунара в стартовом матче NextGen Finals в Милане

Циципас обыграл Мунара в стартовом матче NextGen Finals в Милане
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас (1) одержал победу над представителем Испании Хауме Мунаром (7) в первом матче турнира NextGen Finals, стартовавшего в Милане (Италия). 15-я ракетка мира одержал победу со счётом 4:3 (7:5), 4:3 (7:3), 3:4 (4:7), 4:2.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Циципас отметился пятью подачами навылет, двумя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами. На счету Мунара шесть эйсов, ни одной ошибки подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В другом матче группы А сыграют поляк Хуберт Хуркач и американец Фрэнсис Тиафо.

В соревнованиях, которые пройдут на стадионе Fiera Milano, принимают участие восемь сильнейших игроков АТР тура в возрасте до 21 года. В 2017 году соревнования выиграл южнокореец Чхун Хён, который в финале обыграл россиянина Андрея Рублёва. Уроженец Москвы сыграет на турнире и в этом году.

06 ноября 2018 года, вторник. 16:10 МСК
Милан-U21. Группа А
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
   7
4:3
5   
   7
4:3
3   
   4
3:4
7   
4:2
 
Хауме Мунар
Хауме Мунар
76
Испания
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