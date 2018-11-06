Ольховский: в 2019 году результаты Хачанова будут ещё лучше

Первый российский чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский оценил перспективы своего соотечественника 22-летнего теннисиста Карена Хачанова, который сейчас занимает 11-е место в рейтинге ATP.

«Карен потратил много эмоций на турнирах в Париже и в Москве. Хватит ли у него ещё сил и энергии на Итоговый турнир — это большой вопрос. Держать такую форму на протяжении двух месяцев очень и очень сложно. Поэтому давать какие-то прогнозы я бы не стал.



Бесспорно, это лучший год в его карьере, и можно ожидать, что в 2019 году результаты будут ещё лучше. Думаю, что он закрепится в топ-10», — цитируют Ольховского «Известия».

Ранее Хачанов в Париже впервые в карьере одержал победу на турнире серии «Мастерс», обыграв в финале серба Новака Джоковича.