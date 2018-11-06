Надаль: операция прошла хорошо, я уже дома

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что его операция на голеностопе прошла успешно.



«Привет всем. Спасибо за сообщения, которые вы присылали мне вчера и сегодня. Операция на голеностопе прошла хорошо, я уже дома. Должен сказать, что мы отложили выставочный матч в пользу пострадавших от наводнения на Мальорке», — написал 32-летний спортсмен в «Твиттере».

Ранее уроженец Манакора снялся с «Мастерса» в Париже, вследствие чего уступил лидерство в рейтинге сербу Новаку Джоковичу. Затем Рафаэль объявил, что из-за травмы пропустит Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября.



В текущем сезоне Надаль сыграл на 14 турнирах, выиграв пять из них — «Ролан Гаррос», а также соревнования в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло.