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Рублёв начал турнир NextGen Finals в Милане с победы над Фритцем

Рублёв начал турнир NextGen Finals в Милане с победы над Фритцем
Теннис / ATP

Россиянин Андрей Рублёв (5) успешно стартовал на турнире NextGen Finals в Милане (Италия), обыграв в первом матче группового этапа представителя США Тейлора Фритца (4) со счётом 4:2, 1:4, 3:4 (4:7), 4:3 (7:2), 4:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. 21-летний уроженец Москвы 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Его соперник выполнил 15 эйсов, не ошибался на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Фритц — Рублёв в Милане.

В группе B также выступают австралиец Алекс де Минор и итальянец Лиам Каруана.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В 2017 году турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.

06 ноября 2018 года, вторник. 18:20 МСК
Милан-U21. Группа В
Матч окончен
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
47
США
2:4
4:1
   7
4:3
4   
   2
3:4
7   
2:4
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
68
Россия
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