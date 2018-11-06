Тиафо в четырёх сетах взял верх над Хуркачем на старте NextGen Finals в Милане

Американец Фрэнсис Тиафо успешно начал групповой этап турнира NextGen Finals в Милане (Италия), обыграв поляка Хуберта Хуркача со счётом 4:1, 4:2, 2:4, 4:3 (12:10).

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. 20-летний уроженец Мэриленда выполнил 11 эйсов, 1 раз ошибся на своей подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Его соперник 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Во втором туре группы А Тиафо 7 ноября сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции, а Хуркач сразится с представителем Испании Хауме Мунаром.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.