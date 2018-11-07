Рублёв: новые правила? Теперь потеря концентрации может обойтись очень дорого

Российский теннисист Андрей Рублёв остался доволен своей игрой в стартовом матче турнира NextGen Finals в Милане (Италия), где 21-летний уроженец Москвы выиграл у американца Тейлора Фритца со счётом 4:2, 1:4, 3:4 (4:7), 4:3 (7:2), 4:2.

«Я очень хорошо сыграл в своём первом матче. Счастлив, что победил такого серьёзного игрока. Новые правила? С ними всё происходит очень быстро. Если вы хотя бы на минуту теряете концентрацию, это может обойтись очень дорого. Мне просто нужно было сосредоточиться и реализовать свой шанс», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.