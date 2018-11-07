Де Минор разгромил Каруану на старте группового этапа NextGen Finals

В первом матче турнира NextGen Finals в Милане (Италия) австралиец Алекс де Минор в трёх сетах уверенно обыграл хозяина кортов Лиама Каруану — 4:1, 4:1, 4:2. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

На счету 19-летнего уроженца Сиднея 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Итальянский теннисист выполнил 1 эйс, трижды ошибся на своей подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором туре группового этапа соперником де Минора станет Андрей Рублёв из России, а Каруана встретится с представителем США Тейлором Фритцем. Оба матча пройдут 7 ноября.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В минувшем сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.