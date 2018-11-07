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Де Минор разгромил Каруану на старте группового этапа NextGen Finals

Де Минор разгромил Каруану на старте группового этапа NextGen Finals
Теннис / ATP

В первом матче турнира NextGen Finals в Милане (Италия) австралиец Алекс де Минор в трёх сетах уверенно обыграл хозяина кортов Лиама Каруану — 4:1, 4:1, 4:2. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

На счету 19-летнего уроженца Сиднея 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Итальянский теннисист выполнил 1 эйс, трижды ошибся на своей подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором туре группового этапа соперником де Минора станет Андрей Рублёв из России, а Каруана встретится с представителем США Тейлором Фритцем. Оба матча пройдут 7 ноября.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В минувшем сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.

06 ноября 2018 года, вторник. 23:20 МСК
Милан-U21. Группа В
Алекс де Минор
Алекс де Минор
31
Австралия
 
 
 
 
 
Лиам Каруана
Лиам Каруана
Италия
Рублёв начал турнир NextGen Finals в Милане с победы над Фритцем
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